Primo de José Antonio Reyes habló por primera vez del fatal accidente

Por primera vez desde el fatal accidente automovilístico, el primo de José Antonio “La Perla” Reyes, habló sobre lo sucedido aquel 1 de junio del 2019.

“La verdad es que para mí ha sido muy difícil porque se fue mi gran maestro. Me quedo con muchos momentos, con los buenos y con los malos porque en eso consiste una familia. De anécdotas se me viene a la cabeza cuando llegó al Sevilla. Dijo ‘vengo a ganar títulos y cómo todo el mundo decía que venía a retirarse. Pero no cumplió lo que dijo. Me gustaría que tuviera su minuto en cada partido y esa canción de ‘no pueden con él’”, afirmó Juan Manuel Calderón que estuvo dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

José Antonio Reyes, que por ese entonces jugaba con el Extremadura, club de la Segunda División de España, regresaba a su casa del entrenamiento cuando perdió el control de su automóvil, se estrelló y luego se prendió fuego, provocando su fallecimiento y el de otro de los tres ocupantes del vehículo.

El accidente se produjo mientras transitaba por la autovía A-376, autopista que une la provincia de Sevilla con el municipio de Utrera (un trayecto de unos 200 kilómetros). El auto sufrió la rotura del neumático trasero izquierdo, lo que provocó que se saliera de la carretera sin colisionar con ningún otro vehículo. Tras chocar contra unos bloques de obra, la estructura recorrió unos 200 metros sin control, dando vueltas por el aire. Según los peritos, el auto iba como mínimo a 187 kilómetros por hora en el instante que explotó la rueda.

Jonathan Reyes, de 23 años, que iba en el asiento trasero del auto, falleció en el acto, al igual que el futbolista que se consagró campeón con el Real Madrid y el Arsenal, de Inglaterra.