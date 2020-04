El día que Andre Agassi enfureció con Brooke Shields por culpa de Friends

A finales del Siglo XX y principios del Siglo XXI Andre Agassi era uno de los mejores tenistas del mundo, Brooke Shields era una reconocida actriz y la serie Friends era de lo más visto; sin embargo, la combinación de estos tres terminó muy mal.

Agassi y Shields estaban casados y la actriz participó en 1996 en el capítulo ‘The One after the Superbowl’. La protagonista de la película ‘La Laguna Azul’ interpretaba a una acosadora de Joey Tribbiani, interpretado por Matt LeBlanc.

Pese a que no quería, Andre acompaño a Brooke al set y presenció como en una escena, su esposa lamía la mano de LeBlanc, lo que lo hizo estallar en furia.

“Lo sigo con los ojos muy abiertos. Brooke no había dicho nada sobre lamer la mando de nadie, Sabía cuál sería mi reacción. Esa no es mi vida, no estoy sentado con 200 personas mirando como mi esposa lame la mano de un hombre”, declaró entonces Agassi.



De acuerdo con información del diario Milenio, el tenista abandonó el set y la actriz lo siguió rogándole que no se fuera, a lo que Andre contestó: “Vuelve y diviértete. Lame su mano un poco más”.

Brooke Shields también dio a conocer que Agassi se enfureció tanto que destruyó varios de sus trofeos, incluyendo de Gran Sam. Al final la pareja se divorció a principios de 1999.

Andre Agassi es considerado uno de los mejores tenistas de la historia. En su trayectoria obtuvo ocho Gran Sam, una medalla de oro olímpica de Atlanta 1996 y la Copa Masters de 1990. El estadounidense es el único jugador de la historia que ha ganado los siete títulos más prestigiosos en el tenis individual masculino: los cuatro Grand Slam, la Copa Masters, la medalla de oro olímpica y la Copa Davis.