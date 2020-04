“Nunca hay que dejar de jugar ni de ser niño”: Rommel Pacheco

Rommel Pacheco es uno de los clavadistas más experimentados que tiene México. El originario de Yucatán se estaba preparando para con la mira de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus esto objetivo quedó en pausa y por el momento está realizando, en colaboración con el Canal 11, rutinas para que los niños se mantengan activos durante esta cuarentena.

¿Cómo estás viviendo esta época de confinamiento?

— Afortunadamente de salud todo bien, mi familia todo igual. Aislados, cuidándonos con las medidas pertinentes; estando al pendiente de las noticias y los cambios que van haciendo. Creo que todo México están en bastante sintonía y tomando conciencia. Yo sigo haciendo ejercicio en casa, este año todas las competencias se cancelaron, los Juegos Olímpicos se pospusieron para el próximo año y a pesar de que no tengo competencias tengo que seguir haciendo ejercicio, no el mismo que hago con regularidad para mis entrenamientos, pero si mantengo haciendo rutinas de cardio, de fuerza, de yoga y elasticidad. Nado aquí en la piscina de la casa. Me amarro una liga y un cinturón. Casi todas las instalaciones del país están cerradas, no puedo ir a entrenar ni hacer clavados, es una nadada ahí amarrado.

¿Cómo surgió la idea de realizar rutinas de ejercicios para los niños?

— Canal 11 está transmitiendo las clases para los niños, para que sigan estudiando y dentro de eso hay una sección que es la de Pausa Activa y yo estoy encantado de colaborar y ayudar que los niños sigan haciendo ejercicio, que entre clase y clase se despabilen. Me han estado escribiendo un montón de mamás y de niños que me dicen “gracias por estar haciendo estos videos porque a mi hijo le cuesta trabajo el estar viendo la tele después de las clases y ahora que tú empezaste a hacer estas rutinas está contento y espera la hora de la Pausa activa”. Me da muchísimo gusto el impacto que ha tenido y prolongaré esto. Fue un buen comienzo y estaré haciendo más videos para el canal. Me da mucho gusto motivar y no sólo a los niños, porque me mandan videos donde la familia entera está haciendo la rutina de ejercicio. No son ejercicios complicados, no es nada que puedas hacer en tu casa y qué bueno que le ha gustado al público.

¿Cómo creas estas rutinas?

— Algunos ejercicios son los que he realizado a lo largo de 28 años de experiencia, empecé a los tres años en el deporte. Desde entonces me han tocado infinidad de maestros de educación física, de natación, de futbol, de basquetbol, de varios deportes; entonces pongo ejercicios que no tengan un impacto que vaya a lastimar rodillas, tendones, que lastime a niños que no están acostumbrados a una actividad física intensa y algunas también me pongo a hacer una investigación en internet sobre qué ejercicios van para los niños. A lo mejor algunas de las rutinas no son de ejercicio sino de activación del cuerpo, que se muevan entre clase y clase, y el cuerpo se oxigene para que vuelvan a tener ganas de estudiar.

¿Qué sientes al recibir los mensajes de los niños que están siguiendo tus rutinas?

— Siento muy padre, muy bonito. Me da sentimiento de alegría ver a los niños haciendo ejercicio. Como no los subo a través de mis redes, no pensé que no iba a poder ver el impacto que tenía, pero veo los videos que me mandan de cómo los niños están haciendo ejercicio al frente del televisor. En TikTok me ponen “¿usted es el profesor de educación física que vemos en la televisión?” o “te extrañamos de Exatlón, recordamos como nos hacías reír” o “te extrañamos en las competencias”. Por público de Exatlón, de Mira quién baile, la televisión, el deporte, me llenan estos comentarios. Estoy contento y agradecido con la gente, que lo esté disfrutando y que le sirva; que sea algo positivo y que los niños quieran practicar deporte.

¿Qué mensaje tienes para este atípico Día del Niño?

— Primero, el mensaje del Día del Niño va para los papás, que saquen al niño que tienen muy, muy adentro. Que todas las cosas que no pueden hacer, que a veces tienen pena porque están en el trabajo o porque no tiene tiempo, mañana (hoy) van estar con sus hijos usen cualquier cosa, no tienen porque ir a comprar un juguete, lo pueden crear. Y a los niños, que disfruten el Día del Niño, no sólo involucra juguetes, el estar jugando con sus hermanos, papás es un día muy bonito y felicitarlos. Yo nunca voy a dejar de ser niño, a pesar de ser un poco mayor, sigo teniendo bastantes juguetes. Eso es lo más bonito, nunca dejar de jugar y nunca dejar de ser niño.

¿Cómo tomaste la noticia del aplazamiento de los JO?

— Bastante duro y difícil la noticia, ya que venía entrenando, trabajando con una meta muy específica. Ya estaban iniciando las competencias. La primer noticia es que se estaban cancelando las competencias y todavía no habían avisado que se posponían los Juegos Olímpicos y era complicado poder llegar a JO sin entrenamiento adecuado. Una vez que dieron la noticia me dio un poco tranquilidad porque vamos a tener un año más para prepararnos. Ahora es tiempo de quedarse en casa, cuidarse y una vez que esta contingencia se disipe ya habrá tiempo para entrenar como normalmente lo hago.

¿Qué competencias tendrás cuando se pueda volver a la actividad?

— Estarían las series mundiales, selectivos para ir a la Copa del Mundo, que es el último preolímpico, el campeonato mundial del próximo año y obviamente los Juegos Olímpicos. Vienen muchas competencias, los procesos nacionales se van a tener que volver a realizar para conformar la selección nacional.

¿Cómo te sientes para Tokio?

— El boleto yo lo conseguí el año pasado en el campeonato mundial, para el país. Esos es bueno, ahí está el boleto, ya no hay que ir a pelearlo, aunque todavía se puede conseguir en individual. Esas dos pruebas que son las mías, habría que pasar los procesos selectivos para poder quedármelos. Todavía hay tiempo y es una competencia interna para que ya tengan nombre. Creo habrá muchos cambios, de aquí a un año puede variar mucho el nivel de los clavadistas. Es cuestión de mantenerte, de tener el señuelo y las ganas de seguir preparándonos. A pesar de que estamos en una situación complicada, el trabajo psicológico y como veas las cosas es la manera en que voy a poder llegar a los Juegos Olímpicos. En vez de estar lamentándome el no poder entrenar y no salir de casa, estoy haciendo una pausa activa. Estoy descansando pero sigo haciendo ejercicio y una vez que todo se acabe regresaremos con la pila al 1000%.

