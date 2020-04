Pau Gasol explica por qué Kobe Bryant lo llamaba 'Pablo Escobar'

El español Pau Gasol fue una de las piezas clave para que Kobe Bryant y los Lakers de Los Ángeles consiguieran dos títulos a finales de la década de los 2000 y eso los llevó a hacerse buenos amigos.

Era tan buena su relación que Kobe se atrevió a ponerle un apodo a Pau: “Pablo Escobar”, el famoso narcotraficante colombiano.

“Soy una persona calmada, pausada. El ‘pacificador’. Entonces, para sacarme un poco esa llama de adentro, me llamaba Pablo, por Pablo Escobar. No porque fuera un narcotraficante o tuviese algo que ver con ese mundo, sino por mi instinto asesino, de conquistar, de querer ser uno de los grandes. Para sacar ese instinto y esa fuerza, me comparaba con Pablo Escobar”, reveló Gasol al programa La Resistencia

“También era ‘El Hispano’, por la pelicula ‘Gladiador’. Ponían la música de la película e imágenes mías antes de los partidos y el público me cantaba”, rememoró el ex jugador de los Chicago Bulls y San Antonio Spurs.

También se dio tiempo de hablar sobre el famoso documental ‘The Last Dance’ y recordó la ocasión en que enfrentó a Michael Jordan.

“Estaba súper nervioso. Estaba compitiendo contra su equipo, y me tenía que dar un golpecito porque tenía que competir y no admirarle y quedarme ahí. Fue una experiencia muy bonita. Me choqué con él. Un sueño, de tenerle colgado en tu habitación a jugar contra él”, finalizó.