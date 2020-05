El emotivo recuerdo de Pelé para su amigo Ayrton Senna

View this post on Instagram

🇧🇷 You will always remain present my friend. “These things bring you to reality as to how fragile you are; at the same moment you are doing something that nobody else is able to do.” Ayrton Senna // Você estará sempre presente meu amigo! “Estes momentos nos trazem a realidade de quão frágeis somos; ao mesmo tempo que estamos fazendo algo que ninguém mais é capaz de fazer. “ Ayrton Senna