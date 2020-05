La respuesta de Haaland a la burla de los jugadores del PSG

Casi dos meses han pasado desde que el PSG dejó atrás los fantasmas en la Champions League y eliminó al Borussia Dortmund para así avanzar a los cuartos de final.

Sin embargo, al término de dicho encuentro en el Parque de los Principes, los jugadores del conjunto parisino imitaron el festejo que suele llevar a cabo el joven noruego Erling Haaland, del Borussia Dortmund cada que anota, esto como un cierto modo de burla tras la eliminación del conjunto alemán.

On respire un bon coup… 😏 Avant de retrouver nos supporters❗️❤️💙 pic.twitter.com/uNlcjZozA2 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 11, 2020

Ahora, casi dos meses después el noruego rompió el silencio y expresó su punto de vista sobre dicha burla por parte de la plantilla del PSG encabezada por Neymar y Mbappé.

"¿Me molestó?, no, no realmente. Creo que me ayudaron muchísimo para sacar la meditación en todo el mundo. Para mostrar que la meditación es importante. Estoy agradecido de que hayan ayudado con eso", explicó el goleador en entrevista con Alexis Nunes de ESPN.

Así es el festejo de Haaland