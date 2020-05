Paulo Dybala no volvió a dar positivo por Covid-19

Medios internacionales afirmaron días atrás que Paulo Dybala había dado positivo de Covid-19 por cuarta ocasión, hecho que desmintió su novia Oriana Sabatini, quien aseguró que eso no pudo ser, debido a que el futbolista argentino no se ha sometido a una nueva prueba.

"No sé de donde sacan esa información. Paulo no es positivo de vuelta, porque nunca dio negativo. Hay que esperar, él tiene que hacerse los últimos test y a ver qué da. Las noticias que están, no sé de qué boca salieron porque de la nuestra no", mencionó la pareja de Dybala al Canal 9.

La modelo y actriz argentina dijo que en cuanto se sometan a las nuevas pruebas serán ellos mismos los que anuncien los resultados, por lo que pidió a sus aficionados no dejarse guiar por cualquier noticia, ya que éstas pueden ser falsas.

"Nosotros contamos que teníamos el virus y quizá puede traer calma contar que no lo tenemos. Pero no queremos dar noticias falsas, porque a veces los negativos son falsos, entonces hasta no estar 100 por ciento seguros, no hablaremos".