Rayados le 'recuerda' a Tigres el título de Concachampions

Monterrey y Tigres sostienen una de las máximas rivalidades del futbol mexicano, por lo que hoy, 1 de mayo, Rayados recordó que hace exactamente un año, ganó el título de la Liga de Campeones de la Concacaf frente a su acérrimo rival.

Mediante redes sociales, la Pandilla recordó con videos y fotografías aquel título histórico, con el que sumó su cuarta estrella en dicha competencia, misma que le dio acceso al Mundial de Clubes, donde firmó una gran actuación, al culminar en el tercer puesto, pero darle una dura batalla al Liverpool en semifinales.

La final de ida de la Concachampions en 2019 se celebró en el Volcán, Rayados se fue con la mínima ventaja, gracias a la anotación de Nicolás Sánchez. Para el duelo de vuelta que se llevó a cabo en el Estadio BBVA, Nico Sánchez nuevamente se hizo presente en la pizarra y, en los últimos minutos André-Pierre Gignac descontó para los felinos, pero el tiempo no les alcanzó para más, por lo que el cuadro que en aquel tiempo dirigía Diego Alonso se quedó con el título.

Las redes sociales el día de hoy se llenaron de recuerdos Rayados, hecho que enfureció a la afición de Tigres, quien no se quedó de brazos cruzados y les recordó la final inédita del Apertura 2017, donde los dirigidos por Ricardo Ferretti levantaron su sexto título frente al odiado rival.

-“Wey es 1 de Mayo 😰 no mames perdimos la final más importante me quiero morir, ya no iré al estadio, Fuera directivos rayados, Inflitrados en el uni”

-Ningún Tigre jajajajajaja

No vengan a mamar por favor #YaNoTeHumilles

