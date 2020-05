Se cumplen 26 años de la muerte de Ayrton Senna, leyenda de la F1

En un día como hoy, pero del ya lejano 1994, la historia de la Fórmula 1 cambió. Ayrton Senna, leyenda y tres veces campeón del mundo, perdió la vida durante el Gran Premio de San Marino.

Corría la vuelta 7 cuando Senna tuvo un fuerte choque, que le dejó heridas en el cráneo, aquel día fue trasladado en helicóptero al hospital. Lo indujeron a coma unas cuantas horas, para después, confirmar su muerte. Durante años se ha especulado que el ex deportista perdió la vida al momento del impacto.

El ex piloto brasileño tenía 34 años cuando falleció, hecho que es recordado cada primero de mayo, pues él dejó un legado en el deporte motor que, difícilmente se olvidará.

Este día no pasó por desapercibido. Miles de aficionados a la Fórmula 1 recordaron a la leyenda brasileña, así como distintas escuderías, aún las que fueron sus máximos rivales.

"Su leyenda vivirá para siempre", fue la frase con la que la F1 recordó al brasileño.

McLaren tampoco dejó pasar la fecha, ya que fue la escudería con la que ganó sus tres títulos mundiales de la Fórmula 1, en 1988, 1990 y 1991. "Fue un héroe de carreras, campeón y amigo. Se cumplen 26 años desde que perdimos a Ayrton Senna. Siempre en nuestros corazones".

