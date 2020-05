VIDEO: Iker Casillas se sincera a un año de sufrir el infarto

El 1 de mayo de 2019, la vida de Iker Casillas cambió. Aquel día, el histórico portero español sufrió un infarto, el cual lo ha mantenido alejado de las canchas. A más de un año de ese momento, el deportista se sinceró.

Para el guardameta, hace un año volvió a nacer. "El primero de mayo de 2019 yo me levanto como todos los días, me voy a entrenar, noto que me voy quedando sin aire. En ningún momento pasó por mi cabeza que podría ser un infarto”, menciona en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Iker reveló que desde ese día, jamás ha vuelto a dormir boca abajo. "De un día para otro te ocurre esto, te ves débil y desprotegido. Una vez quieres correr por una pelota, pero te das cuenta que el cuerpo no está igual".

Casillas menciona que al pasar de los meses, se ha ido recuperando, aunque es consciente de que el proceso es lento. Sin embargo, asegura sentirse con energía, fuerza y con una mentalidad distinta, que ni él conocía.

El español encuentra una sola razón para volver: encontrarse consigo mismo.

DOCUMENTARÁ HISTORIA

El video que publicó Iker Casillas es solo un adelanto del documental que estrenará más adelante, en donde contará el proceso tan complicado que vivió.