Christian Martinoli acepta que cada vez se aburre más

Christian Martinoli es uno de los comentaristas deportivos más importantes de México. Sin embargo, pese a su fama e impacto que tiene reconoció que se está aburriendo.

“Yo siempre estoy pensando en cómo irme, no en como quedarme. No (estoy cansado) pero poco a poco me voy aburriendo cada vez más”, confesó durante una charla que tuvo como Miguel Gurwitz y Carlos Hermosillo.

Martinoli aceptó que su estilo se está agotando por lo que ya no usa tanto las frases que lo posicionaron como uno de los favoritos de los televidentes, tales como “de qué te vas a disfrazar”, “toma chango tu banana” o “ah no bueno, qué le pasó a…”.

“Me trato de divertir. La gente no se ha dado cuenta que el estilo va muriendo, digamos, ha habido una modificación. Yo antes decía muchas frases hechas para ciertas jugadas específicas, ya casi no las digo, prefiero conversar más con ellos y divertirnos sobre lo que está pasando, y cuando el partido está bueno, no hay tiempo para decir pendejadas”, comentó.

Christian ha hecho un gran equipo con Luis García, Jorge Campos, Luis Roberto Alves Zague; por lo que son la imagen de Azteca Deportes.

