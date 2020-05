¿Qué es de la vida de Toni Kukoc, el croata que brilló con los Bulls de Michael Jordan?

Un zurdo que sabía lo que era luchar hasta el final en una cancha de baloncesto.

Su nombre era Toni Kukoc y se convirtió en uno de los protagonistas de los Bulls de Michael Jordan.

Pero, ¿cuál fue su aporte al equipo astado? Y, sobre todo, ¿qué es de su vida en la actualidad?Chicago Bulls

El rey de Europa

Kukoc nació en Split, Croacia, en 1968, y sus primeros pasos en el tabloncillo como profesional con la Jugoplastika, en la Liga Yugoslava.

Al equipo de Split arribó luego de destacar como campeón europeo sub 16 y sub 18, y mundial en el sub 18, siempre con la selección yugoslava.

Con la Jugoplastika conquistó tres Copas de Europa al hilo, y con Yugoslavia se alzó con el Mundial de 1990, disputado en Argentina.

Ese año entró en el Draft de la NBA como número 29, escogido por los Bulls en la segunda vuelta.

No obstante, prefirió mantenerse en Europa, destacando con la Benetton Treviso de Italia.

La temporada 1993-94 significó su debut en la NBA con los Chicago Bulls.

La explosión de Kukoc con los Bulls

La era de Kukoc en los Bulls comenzó con 75 partidos, apenas ocho de ellos como titular, pero anotó un promedio de 10.9.

Recordemos que Michael Jordan se había dedicado al béisbol y los Bulls perdieron el rumbo durante esas dos campañas.

En la siguiente, fueron aumentando las oportunidades para el croata, que esta vez tuvo 55 titularidades en 81 duelos, y anotó 15.7 puntos.

El retorno de Jordan en la 95-96 devolvió a Chicago a lo más alto, y Kukoc consolidándose como el sexto hombre del equipo.

Tres anillos consecutivos, siempre con el croata como uno de los protagonistas, encumbraron a los Bulls de Jordan.

Sin embargo, con su adiós definitivo al equipo en 1998, nada volvió a ser como antes.

Los años finales en la NBA

Kukoc se mantuvo con el equipo hasta la temporada 1999-00, jugando siete temporadas con los Bulls y promediando 14.1 puntos.

Luego pasó a los 76ers, donde estuvo dos campañas; los Hawks, dos temporadas más, y Milwaukee Bucks, cuatro años.

Kukoc se retiró del baloncesto activo en la 2005-06 con Milwaukee, promediando esa temporada 4.9 unidades en 65 partidos.

En total dejó un promedio de 11.6 puntos, 4.2 rebotes y 3.7 asistencias en 846 partidos, en 15 campañas.

Luego de su retiro se dedicó a jugar al golf, e incluso intentó disputar los Juegos Olímpicos de Río 2016, sin suerte.

Actualmente es asesor de la presidencia de los Chicago Bulls y vive en Illinois, asentado en la vida norteamericana que lo vio brillar.