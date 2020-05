Luis Figo reveló por qué dejó al Barcelona por el Real Madrid

Luis Figo es uno de los futbolistas que más polémica generó durante su carrera cuando pasó del Barcelona al Real Madrid, lo cual fue considerado una de las grandes traiciones del futbol. A casi 20 años de ese evento, el portugués reveló por qué tomó esa decisión.

"Fue una decisión importante y difícil, porque cambié de una ciudad que me daba mucho y donde estaba bien; pero cuando no sientes que eres reconocido por lo que estas haciendo, si tienes una propuesta de otro club lo piensas”, declaró en un Instagram Live con Fabio Cannavaro.

Figo fue el primer fichaje de Florentino Pérez en la era galáctica. Después llegaron Zinedine Zidane, Ronaldo, Raúl González y David Beckham.

El ex futbolista admitió que no la pasó muy bien al principio pero poco a poco se adaptó. “Los grandes clubes del mundo son parecidos, la diferencia principal es la gente que forma la sociedad, porque yo llegué a Madrid con un cambio importante en la presidencia y al inicio no fue fácil. Era todo nuevo para mí, pero la integración fue buena y con la ayuda de todo el mundo me adapté bastante bien”, apuntó.

Luis Figo jugó con el Barcelona de 1995 al 2000 y después pasó al Real Madrid con el que permaneció cinco temporadas.