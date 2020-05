Materazzi confiesa lo que le dijo a Zidane en la final de Alemania 2006

Uno de los momentos más emblemáticos en la historia de las Copas del Mundo es aquel cabezazo que el francés Zinedine Zidane le propinó al italiano Marco Materazzi en la final de Alemania 2006, y que derivó en la expulsión de “Zizou” y a la postre la coronación de la azzurri.

Mediante una transmisión en vivo a través de la red social Instagram, Materazzi revivió aquel momento y reveló lo que le dijo a Zinedine que lo hizo enfadar tanto.

“Él dijo: 'Mi camiseta te la daré después' y yo le respondí que prefería a su hermana. Tuvimos un contacto en el área. Estuvo cerca de hacer un gol en la primera parte de la prórroga y Rino (Gattuso) me pidió que lo marcara bien. No quería más broncas de Gattuso. Después del primer choque le pedí disculpas y él reaccionó. La verdad es que no esperaba el cabezazo en ese momento”, rememoró el jugador del Inter de Milán.