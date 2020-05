Fallece histórico entrenador de Dolphins Don Shula

Los Miami Dolphins de la NFL informaron la muerte del mítico entrenador Don Shula a los 90 años de edad.

“Don Shula fue el patriarca de los Dolphins durante 50 años. Él dio una etapa ganadora a nuestra franquicia y puso a los Dolphins y la ciudad de Miami en la escena deportiva. Nuestro más prdundo pésame y bendiciones para Mary Anne y sus hijos Dave, Donna, Sharon, Anne y Mike”, dice un comunicado de los Delfines.

Shula llegó a Miami en 1970 para dirigir a los Dolphins hasta su retiro en 1995 con quienes logró los Súper Bowls VII y VIII; además dirigió la famosa temporadas perfecta del equipo en 1972. Descanse en paz.

