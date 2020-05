Michael Jordan no quería firmar en un principio con Nike

Si hay un capítulo que los accionistas y directivos de Adidas no querrán volver a ver de la serie "The Last Dance" son los que se transmitieron ayer domingo en la noche en Estados Unidos, hoy en México.

En una mirada al inicio de la carrera de Michael Jordan en la NBA, se le preguntó si existía una marca de zapatillas con la que él hubiera querido firmar.

Durante el episodio 5, Jordan reveló que no sólo no tenía la intención de firmar con Nike, sino que ni siquiera quería visitar el campus para un lanzamiento. Su agente, David Falk, tuvo que llamar a sus padres para convencerlo de visitar la compañía de ropa.

"Ni siquiera pude hacer que se sube al avión”, declaró Falk. Jordan añadió que accedió a ir cuando su madre lo convenció de hacer la visita a la instalaciones de la marca.

It’s gotta be the shoes.

The next chapter kicks off tomorrow at 9pm ET on @ESPN in the U.S. and on @Netflix outside of the U.S. #TheLastDance #JUMPMAN pic.twitter.com/mwr6yIcVzX

— Jordan (@Jumpman23) May 2, 2020