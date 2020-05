'No me explico por qué no han surgido más ídolos': JC Chávez

La palabra ídolo es la que mejor se asocia al llamado gran campeón mexicano, Julio César Chávez, quien gracias a su trayectoria deportiva y haber peleado contra los mejores boxeadores de su época, fue colocado por la afición mexicana en ese escalón.

No únicamente él, muchos otros peleadores aztecas han logrado gran popularidad entre la gente a lo largo de los años, incluso hubo quienes lo lograron en su misma época. Pero en la actualidad, sólo uno destaca: Saúl 'Canelo' Álvarez, y no más.

“No sé (por qué no ha surgido otro ídolo) la verdad, es que con eso se nace y también se hace con el tiempo. No me explico cómo no ha surgido otro peleador mexicano popular”, declaró el tres veces campeón mundial.

Al pedirle que nombrara a otro peleador, además del Canelo –que tuviera pinta de ídolo– no recordó algún otro nombre, pese a que hay seis campeones mundiales más además de Álvarez.

“Ahora no sé decirte otro nombre que venga fuerte, sólo el Canelo, un peleador que genera muchos pros y contras, pero que ahí está, no te puedo decir otro”.

Por otra parte, Julio César es optimista y pronostica poco menos de un mes para que el confinamiento por el coronavirus termine y la actividad boxística esté de vuelta.

“Esperemos que esto pase rápido, primeramente Dios creo que esto va a pasar en tres semanas más, eso va a durar cuando mucho esta pandemia y todo se va a normalizar. Por lo pronto, los peleadores deben seguir entrenando, seguirse preparando para estar listos”.

La Leyenda ha tomado la actual cuarentena con tranquilidad y se mantiene en forma entrenando en casa para mantenerse activo.

“La he pasado tranquilo, reflexionando, viendo la televisión, corriendo, entrenando y comiendo mucho, además aguantado a la bruja (Myriam Escobar) (ríe). Está difícil, la verdad nunca había pasado una situación así”.

Por lo pronto, la cadena ESPN relanzará "El César" a partir de este lunes en sus plataformas, una serie que habla de la vida de Julio César Chávez en 26 episodios de 45 minutos, donde JC es interpretado por el actor mexicano Armando Hernández.

“La serie me gustó bien a secas, me hubiera gustado ver otras cosas, pero me quedo con lo que vi, sobre todo con la actuación de este muchacho Armando, que fue increíble. Faltó un poquito, pero eso lo van a ver en la película”, concluyó.