Sueña Stefan con retirarse en Colombia

El jugador colombiano, Stefan Medina, dijo a un medio de su país, que uno de sus sueños es retirarse en el Atlético Nacional.

"Yo quisiera retirarme en Atlético Nacional, poder estar ahí y disfrutar esa etapa en el club de mis amores, sería maravilloso. Lograr un objetivo cómo ese, ¿qué más podría pedirle a la vida? Sería muy especial", dijo.

Stefan de apenas 27 años tiene contrato con Rayados, sin embargo, espera que sus últimos años como jugador sean en el equipo al que es aficionado.

"Yo no había tenido la oportunidad de hablar con Juan David y tenemos un amigo en común, ese amigo me (mandó) un saludito de él. Yo nunca había hablado con él y le dije, ‘presi, ojo pues que me tiene que guardar un lugar en el equipo’", reveló.

El colombiano ha sido pieza clave en Rayados para conquistar el título del Apertura 2019 ante América al marcar el gol del empate en la final.

Además ha sido un jugador regular en las últimas convocatorias de la Selección de su país.