Zague revela que lo obligaron a irse del América

Luis Roberto Alves Zague es una de los grandes futbolistas en la historia del América; sin embargo, el delantero no se pudo retirar con el club de sus amores ya que fue obligado a salir del Nido, situación que todavía le duele.

Michael Jordan no quería firmar en un principio con Nike

México se queda sin juego de NFL este año debido al Covid-19

"Yo me hubiera querido retirar en el América y no me dieron esa oportunidad, pero así pasa en el futbol y uno tiene que entender, el mundo sigue girando y sigue la vida", declaró en entrevista para Bola VIP.

"Casi por obligación por parte de los directivos, me obligaron a irme del América y es algo que me duele hasta hoy. Yo me hubiera querido retirar en el América y no me dieron esa oportunidad”, agregó el ex futbolista.

Zague debutó con el América en 1985 y permaneció con las Águilas hasta 1998. De ahí pasó al Atlante y se retiró con el Necaxa en el 2003.

Con las Águilas consiguió 192 goles en partidos oficiales y amistosos y es el máximo anotador en la historia del club azulcrema. Además de que obtuvo dos Ligas, dos Campeón de Campeones, tres Copas de Campeones de la Concacaf y una Copa Interamericana.

Pese a esto, Luis Roberto señaló que siempre apoyará al América y que no guarda rencores. “Ahora disfruto mucho ver y comentar los partidos del equipo, yo nunca he tenido ningún problema en expresar mi cariño por el América y también siempre he dicho que no hay rencores, solo así se dieron las cosas”, apuntó.