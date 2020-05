Integrante del Flamengo muere por coronavirus

El vigente campeón de la Copa Libertadores se encuentra de luto, luego del fallecimiento de Jorge Luiz Domingos, mejor conocido como Jorginho, quien murió el día de ayer a los 68 años de edad, luego de ser internado por Covid-19, que le terminó provocando un paro cardíaco.

Jorginho fue el masajista del equipo brasileño por más de 40 años; incluso, era el trabajador más antiguo de la institución, pues laboró ahí desde 1980. Vivió grandes victorias y títulos con el club, el más reciente fue la Copa Libertadores de 2019, donde le quitaron la corona a River Plate, consiguiendo la segunda estrella de dicho campeonato.

"Con gran tristeza informamos la muerte del masajista Jorginho, el empleado más antiguo del Departamento de futbol y con cuatro décadas dedicadas con gran amor, cariño y seriedad al club", informó el Flamengo mediante su cuenta de Twitter.

É com muita tristeza que o Clube de Regatas do Flamengo comunica o falecimento do massagista Jorginho, funcionário mais antigo do Departamento de Futebol e com quatro décadas dedicadas com muito amor, carinho e seriedade ao clube. #JorginhoEterno

