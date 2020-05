Las terribles imágenes de la lesión de Alex Smith

Alex Smith, mariscal de campo de los Redskins de Washington, sufrió en 2018 una grave lesión en la pierna que le puso en riesgo la extremidad y hasta su vida.

Lo que parecía una fractura como otras que se han visto en el deporte, terminó por complicarse con una septicemia. Todo el proceso de recuperación de Smith fue abordado por el documental de ESPN: Project 11.

La odisea de Alex comenzó en el tercer cuarto del partido de 2018 entre los Texans de Houston y los Redskins, cuando J.J. Watt cayó encima de la pierna del quarterback lo que provocó una fractura de tibia y peroné.

In less than a week, Alex Smith went from starting at QB for the Redskins to fighting for his life.#Project11 airs this Friday at 7:30 PM ET on ESPN. (via @E60) pic.twitter.com/O5JsrPyWgA

— ESPN (@espn) April 30, 2020