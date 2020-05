Detienen a futbolista de la Ligue 1 por masturbarse en público

Vaya problema en el que se encuentra Farid El Melali, futbolista del Angers en la Ligue 1, pues el juvenil de apenas 22 años de edad fue detenido, luego de masturbarse en público, hecho por el que tendrá un proceso legal.

Vecinos del jugador argelino lo denunciaron, al asegurar que se estaba masturbando en el patio de su edificio, mientras observaba por una ventana a una de sus vecinas. Hecho que lo llevará a ser juzgado por "exposición indecente".

De acuerdo a la información de Daily Mail, al momento de ser detenido, aceptó lo sucedido, aunque se justificó en que se encontraba solo y nadie lo estaba observando. Su abogada aseguró que "no estaba amenazando a nadie y no fue agresivo".

Es importante mencionar que no es la primera ocasión que Farid El Melali se encuentra involucrado en una situación similar, pues el pasado abril fue denunciado por un acto similar, aunque el testigo no logró identificarlo, por lo que el caso quedó cancelado; sin embargo, esta ocasión, no se salvó de las represalias.