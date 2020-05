Elsa García: “A todos los deportistas nos va a ayudar que se retrasaran los Juegos Olímpicos”

Elsa García es una de las gimnastas más destacadas con las que cuenta México. La originaria de Monterrey platicó con Publisport sobre cómo está viviendo esta época de confinamiento provocada por el coronavirus, recalcó su deseo de ir a los Juegos Olímpicos y que ya dejó atrás el problema tuvo con un par de entrenadores franceses en la Selección mexicana de gimnasia.

¿Cómo estás viviendo el confinamiento?

— El último día que fui al lugar en el que entrenaba con normalidad me pude traer unos colchones, pesas, vigas, polainas y demás; cierto material con el que pudiera seguir un entrenamiento, obviamente no tal cual como si yo estuviera en el gimnasio, pero para darle seguimiento, para mantener la forma física, la fuerza, la flexibilidad y uno que otro elemento de técnica de lo que es la gimnasia. Así me la he pasado y me encuentro bien físicamente, mentalmente he podido mantener la paz. Al principio sí estaba enojada, ansiosa, molesta, pero fue más que nada porque nadie lo pudo controlar, se nos salió de las manos a todos y nos vimos forzados a esta situación, pero poco a poco me fui acostumbrando a esta nueva rutina de entrenar desde casa y ayudó a bajar esa ansiedad que anunciaran que los Juegos Olímpicos se pospusieron un año, entonces ya podemos estar más tranquilos y no pensar que tenemos el tiempo encima. Eso causaba mucho estrés a los deportistas que estamos en la ruta hacia los Juegos Olímpicos pero ya podemos reagendar y llevarnos este encierro con más calma.

¿Cómo te afectó deportivamente esta cuarentena?

— Justo mi calendario iba a empezar en la última semana de marzo. De marzo a mayo iba a ser súper importante porque primero era el selectivo a nivel nacional para ver quienes eran las cuatro niñas que iban al Campeonato Continental Panamericano, donde se ganaban los boletos a olímpicos. En abril iba a tener una competencia internacional de fogueo y del 7 al 10 de mayo era esta justa continental, entonces este mes y medio o dos era de suma importancia porque era donde yo iba a buscar la plaza olímpica. Todo se vio completamente truncado, toda la preparación, ya nos encontrábamos a una semana del selectivo cuando nos tuvimos que guardar en casa. Por eso si era un poco estresante al principio saber si se iba a posponer el selectivo, qué iba a pasar.

¿Cómo te ayuda que se retrasaran los Juegos Olímpicos?

— A todos los deportistas nos va a ayudar, empezando porque somos deportistas de alto rendimiento y siempre estamos llevando el cuerpo al límite. Alguien que ha tenido una lesión está usando este tiempo para recuperarse y ya en lo personal, si se va a tener más tiempo puedo aprovechar en el momento que regrese al gimnasio meter dificultades nuevas, que tenía en pausa, porque ya teníamos el tiempo encima. La verdad es que cosas buenas siempre se le pueden sacar.

¿Ya sabes cómo se acomodarán las competencias en el futuro?

— No, de hecho no han publicado nada del calendario de competencias clasificatorias internacionales. Seguimos a la espera de eso, lo único que han anunciado es el cambio de fecha de Juegos Olímpicos. Ni la Federación Internacional de Gimnasia ni la Federación Mexicana de Gimnasia, todos seguimos en la espera de este nuevo calendario.

¿Crees que los Juegos se podrían cancelar en 2021?

— Yo esperaría que no, que sí se lleven en caso. Esto significaría que la situación mundial ha empeorado muchísimo y no sólo en cuestión de cancelar los JO sino de que hay mucha gente enferma y que se está muriendo. La verdad no soy doctora en epidemias pero esperaría que cada país siga poniendo el esfuerzo que se necesita para una situación de esta magnitud y que se vaya solucionando poco a poco.

¿Cuál sería tu sentir si se cancelan definitivamente los Juegos Olímpicos?

— Este cambio de fecha ya es algo histórico y las únicas veces que se han cancelado es por las guerras mundiales. Que se cancele el año que viene ya sería algo que pasó a la historia. Como personas sería algo que es de aquí para adelante a lo mejor las cosas ya no serían igual porque la situación ya habría evolucionado a algo peor. Personalmente tenía pensado que estos sería mis últimos Juegos Olímpicos, tenía pensado retirarme después de estos juegos porque ya llevo un ratote en este deporte y a lo mejor si sería un poco triste, o frustraste o devastador no poder retirarme como yo quisiera, en la máxima competencia deportiva, pero la verdad es que me encuentro en un momento de mi carrera que he vivido tantas cosas, que las he disfrutado, que estoy en paz y si de un momento a otro se cancelaran por completo tendría que aceptar la situación y verlo que no estuvo en mí, que no estaba al alcance de mis manos aunque yo hiciera todo lo que sigo haciendo.

¿Tienes algún plan para ponerte en la mejor forma?

— La verdad se puede hacer un plan cuando tengamos las fechas, mientras no se tengan hay que ir retomando lo que es la gimnasia, de una manera gradual en los aparatos, porque si uno entra de lleno es bien fácil lastimarte. Y a partir de ahí puliendo esas dificultades nuevas, que desde antes de la cuarentena, ya tenemos en mente incorporarlas en las rutinas y con base en eso con las nuevas fechas, que en algún momento nos den, ir viendo que podemos meter. Si hay una estrategia detrás de cada competencia pero sí importan mucho las fechas.

¿En qué terminó los problemas que tuviste en 2019 con los entrenadores franceses?

— Con ese tema ya estoy en paz, porque a final de cuenta estos entrenadores franceses ya no están más con la Selección nacional de gimnasia y esto fue por el apoyo que recibí de Conade, que se metieron a investigar un poco más la situación y por una razón u otra ya no se encuentran trabajando con la selección. Eso a mí me da paz, que ya no van a seguir lastimando a las niñas gimnastas, como me tocó a mí. Me queda un poquito de “qué hubiera pasado si me hubieran dejado competir en el mundial y si ya tuviera el pase olímpico en mano”. Eso es algo que hasta la fecha me sigue molestando, porque mi mente o mi plan de entrenamiento hacia los juegos sería distinto. Y ahorita me encuentro en la situación en la que sigo peleando por el pase. El hubiera no existe y las cosas sucedieron como fueron y yo ese tema ya lo dejé atrás, porque todo este año la meta era ganar el pase a olímpicos pero con este nuevo cambio la meta sigue siendo igual, sólo que un año después.

¿Tuviste miedo que tu carrera llegara a su fin con este problema?

—La verdad es que sí, porque en todo esto se vio involucrado la Federación Mexicana y a final de cuentas es el que da la cara por sus gimnastas en el mundo y entonces ellos con la mano en la cintura pueden decidir no mandarme a una competencia o que no compita, como se hizo en el pasado mundial. Yo podía estar en la mejor forma competitiva pero si esta gente no me daba el lugar que me merezco y ahí se trunca todo. Si me vi en un momento de mucha reflexión de pensar realmente que es lo que quería hacer. Mi sueño de ir a estos segundos Juegos Olímpicos es muy grande y estuve dispuesta a aceptar cualquier posición de esta gente, de mi federación, pero la verdad no ha sido así, pero estoy feliz de seguir en el proceso de buscar el pase olímpico.

