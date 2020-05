Jerome Boateng le manda un mensaje a los fanáticos de Messi

Hace 5 años Lionel Messi “destrozó” a Jerome Boateng durante el juego de ida de la semifinal de la Champions League entre Barcelona y Bayern Munich. Cansado de las burlas, el alemán le mandó un mensaje a los seguidores de la Pulga, en especial a los argentinos.

Aquel 6 de mayo de 2015, Messi hizo un finta a Boateng, que lo mandó al suelo, y terminó con la anotación del atacante del Barcelona. Desde entonces cada año, Boateng recibe las burlas de los aficionados.

Ante esto, Jerome publicó un tuit con una foto de ese momento, pero la acompaño del siguiente comentario: “Aquí tienes algo para reír en estos días difíciles. Conseguiré palomitas demaíz y miraré la final de la Copa del Mundo 2014”. Y en otro tuit puso “Pueden dejar de etiquetarme ahora. Ya sé que son cinco años hoy”.

you can stop tagging me now i know it's 5 years today 😂😂

— Jerome Boateng (@JB17Official) May 6, 2020