Muere figura de la lucha libre extrema Supreme

El famoso gladiador de lucha extrema Supreme falleció este miércoles a los 49 años de edad víctima de un paro cardiaco.

Así lo informó a través de sus redes sociales su sobrino y también luchador Joey Muñoz, mejor conocido como Kaos:

"Estoy sin palabras. Mi tío, mi héroe, mi razón por la que tengo una vida en la lucha libre. Lester, también conocido como Supreme, falleció esta mañana. Mi corazón está caído, roto y entumecido. Estoy realmente perdido en este momento", comentó Joey Muñoz.

El luchador originario de California fue pieza fundamental en la empresa XPW, además participó en varias funciones en México con Los Perros del Mal, NGX, DTU, IWL, así como en la expo Lucha Libre La Experiencia en 2010.

I set up a GoFundMe to help Supremes immediate family. If he inspired you in any way please we would appreciate any SHARE, LIKE, COMMENT, RT or ofcourse a donation. Thank you. Much love and respect.https://t.co/WBXd524DGk

— Joey Muñoz (@JoeyKaosMunoz) May 7, 2020