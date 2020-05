Roger Federer da dinero y él mismo sirve comida a niños en África

A través de su fundación, el tenista Roger Federer realizó una importante donación de un millón de dólares y alimentos a niños de África como una forma de combatir la pandemia del coronavirus.

El dinero benefició a 64 mil niños en el continente africano y además de eso, él mismo se encargó de servir las comidas como quedó evidenciado en una fotografía publicada en sus redes sociales.

“El Covid-19 es una crisis económica y de salud global. Como respuesta humanitaria, la Fundación Roger Federer ha otorgado un millón de dólares para proporcionar comidas nutritivas a 64 mil niños pequeños vulnerables y sus familias a través de nuestros socios en África mientras las escuelas están cerradas”, dice el mensaje que publicó la cuenta oficial de twitter de su fundación.

De acuerdo a un estudio el cual el propio Roger compartió en sus redes, con la emergencia sanitaria un 20 por ciento más de la población de África sufrirá en los próximos años para alimentarse, razón por la cual el tenista decidió ayudar entregando comidas.

Covid-19 is a global health and economic crisis. As a humanitarian response, the Roger Federer Foundation has granted one million USD to provide nutritious meals for 64,000 vulnerable young children and their families through our partners in Africa while schools are closed. pic.twitter.com/gkKvoWzVBB

