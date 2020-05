¿Cómo van los primeros puestos de la eLiga MX en su octava fecha?

León comanda la clasificación de la eLiga MX con 19 puntos, y este miércoles enfrenta a Chivas para sacar mayor distancia.

El segundo en la tabla es Santos Laguna con 18 unidades: la Comarca viene de derrotar 2-1 a Atlas.

Dónde y a qué hora ver los partidos de este miércoles en la eLiga MX Este miércoles cierra la octava jornada de la eLiga MX, con el León, líder, enfrentándose con Chivas de Guadalajara como partido principal.

Los ocho primeros avanzan a la liguilla, para determinar al campeón de la eLiga MX.

Recordemos que el campeonato de Fifa 20 se disputa debido a la suspensión temporal del Clausura por el coronavirus.

La clave goleadora del líder de la eLiga MX

Club León marcha invicto con seis victorias y un empate, y es el líder en goles con 27 dianas.

Apenas ha recibido diez goles, cuatro más que el Toluca, líder en esa tabla.

El artífice del buen momento de León es Nicolás Sosa, el hombre al mando, que marca cada 23 minutos de partido.

Batalla por los ocho primeros lugares

Los ocho primeros puestos son completados por Toluca, San Luis y Pachuca, América, Morelia y Atlas.

Toluca y León son los únicos invictos en la clasificación: en el caso de los Diablos Rojos tienen cinco triunfos y dos empates.

Sigue la eLiga MX: Resumen del martes en la continuación de la fecha 8 Las victorias de Pumas, América y Santos sellaron la jornada de este martes en la eLiga MX de futbol, disputada en Fifa 20.

En la fecha ocho solo faltan por disputarse los duelos de este miércoles, Chivas vs León, Toluca vs Monterrey y San Luis vs Juárez.

Los resultados de la semana son Pachuca 3-0 Querétaro, Xolos 3-0 Puebla y Morelia 1-0 Cruz Azul.

Además, Tigres 2-3 Pumas, América 5-0 Necaxa y Santos 2-1 Atlas.