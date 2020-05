Hackean twitter de Antetokounmpo y publican mensajes ofensivos

El astro de los Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo fue víctima de los hackers que invadieron su cuenta de twitter y lanzaron una serie de mensajes ofensivos esta tarde.

Dichos mensajes incluyeron comentarios racistas, ataques groseros contra otros jugadores como LeBron James y Stephen Curry y una afirmación de que Antetokounmpo era portador del coronavirus.

“Las cuentas de teléfono, Twitter, correo electrónico y de banco fueron hackeadas", escribió Kostas Antetokounmpo, el pívot de los Lakers de Los Ángeles y hermano de Giannis.

"¡Genuinamente, él se disculpa por todos los mensajes y estará de regreso lo más pronto posible! ¡Las cosas que dijo el hacker fueron extremadamente inapropiadas y desagradables!”

Giannis’ twitter, phone, email and bank accounts were hacked! He genuinely apologizes for everything that was tweeted and he will be back as soon as possible! The things that were said by this hacker were extremely inappropriate and disgusting!

— Kostas Antetokounmpo (@Kostas_ante13) May 7, 2020