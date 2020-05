'He sabido equilibrar mi deporte con ser mamá': Jackie Nava

La vida diaria de Jackie Nava tuvo que modificarse un poco a raíz del nacimiento de su primera hija Frida y poco tiempo después llegó Valentina. Desde entonces la "Princesa Azteca" tuvo que aprender a manejar su carrera como boxeadora y su nueva etapa como mamá lo cual, acepta, ha sido difícil.

“Depende mucho del estado de ánimo. Cuando no tengo una fecha o un compromiso cerca me es muy fácil convivir con mis hijas, jugar con ellas, pero cuando tengo una pelea si me mentalizo en hacer lo que me corresponde y a veces ellas también quieren estar ahí, entonces si me cuesta trabajo poderlas atender en el momento, tengo que buscar un momento extra en el trabajo para estar con ellas”, aceptó la originaria de Tijuana, Baja California.

¿Cómo le haces para combinar ambas actividades, ser mamá y boxear?

Jackie se mantiene entrenando.

— A veces es un poco difícil pero trato de equilibrarlo, mi esposo también me ayuda con ellas, las saca a caminar, las atiende. Hay que buscar, equilibrar, atender las dos partes para salir adelante.

¿Hablas con tus hijas de tu profesión?

— Están chiquitas todavía, solo les digo que estoy trabajando, ellas piensan que nada más estoy haciendo ejercicio y no saben que es parte de mi trabajo. Platico mucho con ellas sobre ese tema y me dicen ‘yo te ayudo’, ‘si ocupas agua yo te doy’, ‘algo que ocupes mes avisas’. A veces las hago parte de lo que estoy haciendo pero a un ladito. Son etapas que se viven. Casi siempre hago lo mismo, es decir, salgo a entrenar, a correr y ahora que estoy en casa me lleva un poquito más de tiempo pero siempre acabo.

Y del otro lado ¿tu madre qué pensó cuando le dijiste que ibas a boxear?

— No podía creer esa decisión porque en mi familia nadie fue boxeador, ni tíos, ni papá, abuelo, nadie, entonces le llamó la atención. No fue tan extraña en cuanto al deporte porque yo ya practicaba deportes de contacto como karate, kick boxing. Entonces cuando empecé a boxear me dijo que si tenía ganas, adelante. Siempre se pone nerviosa porque de repente no sabe de lo que se trata el boxeo, nada más ve que me pegan, que me lastiman, que salgo con moretones, eso le duele pero siempre me ha apoyado, siempre ha estado ahí, incluso con el cuidado de mis hijas, cuando estaban más chiquitas mi mamá se quedaba con ellas mientras yo peleaba.

¿Te gustaría que alguna de ellas o las dos fueran boxeadoras?

— Yo les voy a decir: ‘Primero vas a estudiar, si lo quieres combinar lo puedes hacer, si te gusta me voy a dar cuenta’. Realmente no me gustaría que boxearan aunque si llegan a entrenar, a prepararse, no le voy a decir que no. Tengo que ver que de verdad les guste, que están haciendo el sacrificio para lograr algo, para salir adelante, entonces las apoyaré. Pero el requisito indispensable será que estudien primero.

Se volvió a posponer tu pelea con la Barby Juárez, ¿crees que se haga este año?

— Sí. Lo más lejos podría ser septiembre, lo cual consideraría una fecha normal para que ya haya público y la gente esté apoyando. Si se da después ya sería demasiado tiempo. Se ha pospuesto ya muchas veces y si se va más allá de septiembre ya sería mucho. Si me interesa pelear con ella, ya que es una pelea que a la gente llama la atención y si se pospone mucho los aficionados van a empezar a desmotivarse.

“Siento que soy parte de la historia del boxeo femenil pero creo que se pueden hacer muchas cosas más no solo arriba del ring, sino también abajo”, Jackie Nava

¿Crees que el boxeo femenil en México cambió debido a tu rivalidad con Ana María Torres?

— Realmente si vi un cambio, voltearon las televisoras a ver ese deporte, de hecho la segunda se dio muy rápido. Los estilos se dieron tan bien que resultó una gran pelea, una muy fuerte y recia, otra rápida, entonces todo se acomodó para la pelea y a la gente le gustó. A partir de ahí hubo más interés.