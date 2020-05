"La desaparición del Ascenso MX afectará el desarrollo del futbolista": Héctor Herrera

Uno de los objetivos que tiene la Federación Mexicana de Futbol con la desaparición del Ascenso MX, es crear una Liga de Desarrollo, en donde impulsen al jugador mexicano; sin embargo, Héctor Herrera piensa todo lo contrario, pues considera que al ya no contar con la Liga de Plata, truncarán el crecimiento del futbolista.

"No conozco al fondo lo que está pasando, lo que los altos mandos del futbol mexicano estén planeando o estén pensando. En su momento expresé que no estaba de acuerdo, porque afectarán a muchas familias, pero no sé cual sea la idea final que ellos tengan. Seguramente afectará el desarrollo del futbolista, le quitarán oportunidades de ser vistos por más equipos, es un tema difícil", señaló en una videoconferencia.

El actual elemento del Atlético de Madrid también habló de la posible reanudación que tendrá la Liga de España, aunque de concretarse, los partidos se jugarán con las gradas vacías. "El principal espectáculo del futbol es el público, va a ser difícil regresar y no ver a la gente, salir a calentar y que no esté la gente alentándote. Será difícil, pero es el camino que tenemos que seguir para llegar a la normalidad. Unidos vamos a lograra vencer este virus".

El canterano de los Tuzos del Pachuca dijo que nunca imaginó vivir este tipo de situación. Pese a ello, su esposa e hijos buscan encontrarle el lado positivo, mientras él continúa ejercitándose durante la cuarentena, con el objetivo de volver a las canchas de la mejor manera posible.

CUAUHTÉMOC BLANCO, EL MEJOR FUTBOLISTA MEXICANO

Héctor Herrera dio su Top 3 de aquellos futbolistas que considera los mejores mexicanos de la historia. En primer lugar puso a Cuauhtémoc Blanco, segundo a Hugo Sánchez y tercero a Rafael Márquez. "No hay otro como Cuauhtémoc Blanco, por los que era y representa. Pudo triunfar en Europa, pero desgraciadamente no fue así. Hugo Sánchez, es una de las personas en Mexico que merece mucho respeto por todo lo que logró con el Real Madrid y con la Selección y, Rafael Márquez, es un orgullo ver a un mexicano triunfar, ganar una Champions".

HH también mencionó a su Top 3 de futbolistas que se encuentran activos. En primer lugar puso a Carlos Vela, segundo a Jesús Tecatito Corona y, tercero a Javier Chicharito Hernández. "Vela me parece que tiene una calidad única, que es un gran jugador, me llevo muy bien con él. Tecatito Corona, siempre le he dicho que me encanta como juega, es diferente a todos los demás y Chicharo Hernández por todo lo que es el día de hoy, lo que representa, es el máximo goleador de la Selección mexicana, en su momento fue de inspiración para muchos", concluyó.

