Mike Tyson tiene oferta millonaria para volver a pelear

Mike Tyson podría seguir los pasos de Julio César Chávez y regresar a pelear.

Y es que el es campeón mundial de los pesos pesados se ha visto en buena forma en los videos que comparte en redes sociales de sus entrenamientos.

Eso llamó la atención de un promotor australiano llamado Bian Amatruda que le ofreció un millón de dólares por volver a ponerse los guantes.

“Podrá tener 53 años pero él aún es un gran nombre y cualquiera querría brincar al ring para enfrentarlo. Sería enorme, no sólo una gran pelea, si no un gran evento. Lo primero que hice fue enviar a alguien con la oferta para Tyson”, declaró el empresario que le ofreció a los ex futbolistas que brincaron al boxeo Barry Hall, Paul Gallen o Sonny Bill Williams.