Valdeolmillos se comprometió a hacer de Astros un equipo competitivo

El entrenador español Sergio Valdeolmillos, quien alguna vez dirigiera a la selección mexicana de basquetbol, regresará a México para tomar las riendas de los Astros de Jalisco de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) la próxima temporada.

Y su primer objetico será darle identidad al equipo que se integró apenas el año pasado a las filas de la LNBP y prometió armar un equipo que pueda dar buena pelea.

“Creo tener algo claro: fundamentalmente debemos tener un sello de identidad en el equipo. No se tratará de fichar talento y calidad solamente, sino también buscar esa capacidad de identidad, y esta radiografía me hace pensar que el deportista mexicano tiene más facilidad de integrarse en esta liga que otro tipo de jugadores”.

“Evidentemente ahora mismo estamos en el proceso de construcción del equipo, debemos unir cualidades y características. Ahora mismo estamos evaluando todo lo positivo del año pasado y de ahí partiremos para complementar diferentes cosas con diferentes jugadores que nos llevarán a ser competitivos”, afirmó el entrenador en videoconferencia.

Sergio reconoció que existe un gran vinculo con México por haber dirigido a la selección y en especial recuerda aquellos Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 donde obtuvo la medalla de plata.

“Los Juegos Panamericanos son una experiencia que tengo en mente y es algo que me gustaría trasladar ahora con los Astros. Veo que hay bastante seriedad en este proyecto y también quiero decir que en México me siento muy querido, y al final eso también me ha hecho regresar y tomar la decisión de volver”.

Valdeolmillos se encuentra en España a la espera de que la pandemia del coronavirus cese y pueda viajar a México para integrarse de lleno al trabajo.

¡Bienvenido a tu nueva casa, @servamo! 🔥 Sergio Valdeolmillos es nuestro nuevo coach para la próxima temporada en la @LNBPoficial 🤩#BrillamosDesdeJalisco🏀⛹🏽‍♂️☄️ pic.twitter.com/EqdAEFqCKG — Astros de Jalisco (@AstrosJalisco) May 6, 2020