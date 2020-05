Woods, Mickelson, Manning y Brady donarán 10 mdd a la lucha contra el coronavirus

El próximo enfrentamiento entre Tiger Woods y Phil Mickelson involucrará a dos quarterbacks estelares de la NFL, así como una donación de 10 millones de dólares para los esfuerzos de asistencia ante la pandemia de COVID-19.

Por si fuera poco, los ganadores tendrán derecho de burlarse de los derrotados en este duelo de cuatro estrellas que se realizará el 24 de mayo en el Medalist Golf Club.

Turner Sports anunció el jueves más detalles de “The Match: Championship for Charity”, un enfrentamiento televisado de Woods y Peyton Manning ante Mickelson y Tom Brady.

Medalist es el campo en el que Woods juega cuando está en casa. Manning y Brady indicaron que ya habían jugado en ese lugar, el primero se quedó sin pelotas antes de llegar al hoyo 18 y Brady terminó con una tarjeta de 106 golpes.

El formato será a mejor bola para los primeros nueve hoyos y de tiros alternados en los nueve restantes. Así, ambos jugadores tendrán un golpe en el tee y se alternarán tiros desde ahí.

El duelo se transmitirá el 24 de mayo a las 3 de la tarde, hora local (1900 GMT) en las cadenas TNT, TBS, truTV y HLN. Habrá además cobertura previa a través de la aplicación de Bleacher Report.

WarnerMedia, así como los cuatro jugadores, realizarán una donación en conjunto de 10 millones de dólares para beneficio de varias iniciativas locales y nacionales. Turner indicó que el duelo incluye una sociedad con el “All In Challenge”, una iniciativa para proveer de alimentos a quienes lo necesitan.

En su último enfrentamiento Mickelson superó a Woods en un desempate bajo las luces en Las Vegas, durante el fin de semana de Acción de Gracias en el 2018. Esta vez, el espectáculo contará con dos de los más grandes quarterbacks en la historia de la NFL para aportar al entretenimiento.

El anuncio fue hecho mediante una entrevista en video de los cuatro deportistas con Ernie Johnson de TNT. Brady admitió que quería que Woods fuera su pareja hasta que el padre de Manning habló para cambiar los equipos.

