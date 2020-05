VIDEO: Amaury Vergara confirma serie de Chivas en plataformas digitales

El presidente y dueño de Chivas, Amaury Vergara, reveló los proyectos a futuro que tiene al frente de la institución rojiblanca y dejando de lado un poco la parte deportiva, el hijo de Jorge Vergara Madrigal, reveló que el conjunto rojiblanco contará en una plataforma de streaming con su propia serie producida por él mismo.

Así lo señalo el dirigente de Chivas en una charla para las redes sociales del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), a quienes les reveló que ya se encuentra trabajando en dicho proyecto, el cual será un documental al estilo del Barcelona o el Manchester City.

Cabe resaltar que anteriormente Chivas ya tuvo una película que incluso llegó a la pantalla grande, la cual relata aquella temporada en la que se coronaron bajo la dirección técnica de Matías Almeyda.

"Se está filmando una serie documental de Chivas, lo estamos haciendo con Amazon, es una serie para Amazon, la primera en su tipo en México, en Latinoamérica y el mundo, vamos a estar entre los grandes del futbol, con esta serie. Vamos muy bien, se está haciendo muy bien y va a ser lo que es, sui géneris, siempre para toda la eternidad", reveló Vergara.

Amaury Vergara confirmó que su padre fue invitado a participar en Club de Cuervos

Respecto a las comparaciones que se hacen del estilo del ahora dueño y presidente de Chivas con el personaje de Salvador Iglesias en la serie Club de Cuervos, Amaury Vergara comentó que nunca lo ha visto, sin embargo, está enterado de dichos comparativos.

Además, confirmó que durante la filmación de una de las temporadas de Club de Cuervos, la producción de dicha serie invitó a su padre Jorge Vergara Q.E.P.D, a formar parte de la trama.

"Me he rehusado profundamente a ver Club de Cuervos, me han contado, sé de mucha gente de lo que fue. No tengo nada personal en contra de ella, incluso hubo un momento en donde invitaron a mi padre a que saliera en la serie y a mi padre no le interesó y la única razón por la que me he rehusado a verla es porque el futbol en México ha sido manchado por perspectivas que no son reales. Lo que he escuchado de esa serie es que hay una sátira demasiado burda sobre algunas cosas que pasan en el futbol y algunas personas, incluso en algún momento me compararon con Chava Iglesias, pero no me parezco nada a ese personaje"afirmó Amaury.

