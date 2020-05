Héctor Moreno revela que estuvo cerca de jugar en el Barcelona

Héctor Moreno es uno de los defensores mexicanos más consolidados en el extranjero a tal grado de jugar en equipos importantes como el Espanyol de Barcelona, el AZ Alkmaar, PSV Eindhoven, la Real Sociedad e incluso la Roma, club en el que no tuvo muchas oportunidades, pero el cual se fijó en su gran calidad y lo llevó a las Serie A, la cual se caracteriza por tener a los mejores defensas del mundo.

Sin embargo, la carrera de Héctor Moreno estuvo cerca de dar un gran salto de calidad y seguir los pasos de Rafael Márquez. Pues el Barcelona estuvo muy cerca de ficharlo en 2014, pero una lesión cambió todo el panorama para el zaguero mexicano.

En entrevista con TUDN el actual jugador del Al-Gharafa de Catar, reveló que previo a la Copa del Mundo de Brasil 2014 tuvo constantes contactos con gente del equipo blaugrana para negociar su fichaje con el club culé el cual se interesó en el jugador a pesar de que jugaba para el odiado rival; el Espanyol de Barcelona.

"Seguramente hubiera sido diferente si no me lesionaba, ya que no solo había pláticas con Barcelona sino que tenía la posibilidad de haber firmado antes del Mundial, me sentía muy bien en todos los aspectos, el esquema táctico y compañeros me ayudaban muchísimo para que yo sobresaliera, pasó lo que pasó, fue duro, tuve que poner pausa en la vida", explicó para TUDN.

Héctor Moreno no se arrepiente de su decisión

De esta manera, aquella Copa del Mundo cambió el destino de Héctor Moreno quien sufrió una fractura en la tibia de la pierna derecha tras un fuerte choque con Arjen Robben, villano de aquella ronda de octavos de final ante México, sin embargo, el líder de la defensa mexicana no cambiaría dicha lesión por una simple razón.

"El Mundial de Brasil fue algo maravilloso, lo único que cambiaría no fue la lesión sino el haberle ganado a Holanda, la lesión ya da igual, el hueso está más fuerte que antes, pero fue un año atípico y una experiencia más que me ha llevado a estar aquí, todo lo que ha pasado en mi vida me tiene aquí. Si hubiera firmado antes, quizá no estaría con mi esposa aquí", sentenció Moreno.

