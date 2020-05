El día que Mike Tyson bebió de más y estuvo cerca de golpear a Michael Jordan

Uno de los secretos de Mike Tyson fue revelado y es que nadie sabía sobre el altercado que el ex boxeador protagonizó en 1988 ante Michael Jordan en una reunión que organizó Richard Dent, ex jugador de los Chicago Bears y que junto a múltiples personalidades del deporte.

Aquella reunión terminó mal para Tyson, pues bebió en exceso debido a que recientemente había terminado su relaciono con Rovin Givens, actriz estadounidense que fuera esposa del ex boxeador, quien ocultaba algo.

Te puede interesar: Héctor Herrera vuelve a los entrenamientos con el Atleti

Curiosamente la actriz también se relacionó con Michael Jordan, motivo que hizo explotar debido a su estado de ebriedad a Mike Tyson y lo hizo ir en contra del ex jugador de los Chicago Bulls de la NBA.

Así lo detalló Rory Holloway, gerente de Mike Tyson en su libro ‘Tamang the Beast: The untold story of Mike Tyson’ (la historia jamás contada de Mike Tyson).

Dale color a tu hogar según tu estado de ánimo con estos tips de Comex

“Le pedí al servicio que bajara sus bebidas porque veía a dónde iba esto. Mike mira través de la mesa a Michael Jordan y dice: ‘Oye, hombre, ¿crees que soy estúpido? Te conozco jodidamente con mi mujer. Sé que te metiste con ella”, relata el libro sobre lo sucedido aquella noche.

Sin embargo, Richard Dent contradijo la versión de Rory Holloway, asegurando que él en ningún momento vio un altercado mayor, pues simplemente vio a Tyson intercambiando un par de palabras con Jordan.

“Fue una pequeña reunión después del juego de Michael Jordan. Después del juego tuvimos una pequeña reunión en un restaurante. Tyson le dijo algunas cosas a Mike. No recuerdo nada de esa naturaleza. Nunca vi que Jordan se viera asustado”, afirmó el ex jugador de los Bears.

Te recomendamos