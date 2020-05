Está Humberto Suazo de manteles largos

A pesar de que ya se retiró de las canchas, Humberto Suazo se mantiene en el radar del futbol, al ser felicitado por FIFA y Rayados en sus redes sociales.

"Feliz cumpleaños 39 al ex delantero de @LaRoja y @ColoColo, y leyenda de @Rayados, Humberto Suazo. ¡No dudamos que 'Chupete' seguirá marcando goles a los 40 años!", publicó FIFA.

Happy 39th birthday to former @LaRoja striker & @ColoColo & @Rayados legend Humberto Suazo 🥳

We don't doubt that 'Chupete' will still be scoring goals in his 40s! ⚽️🖨️ pic.twitter.com/24mO7nHvHZ

— FIFA.com (@FIFAcom) May 10, 2020