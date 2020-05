Esteban Gutiérrez finaliza tercero en el GP virtual de España

El piloto mexicano Esteban Gutiérrez consiguió su primer podio en el campeonato virtual de la Fórmula 1 al cruzar la meta del Gran Premio de España en tercer lugar.

Se suicida ex atleta olímpico de Estados Unidos

Arrestan a Alberto del Río por supuesta agresión sexual a mujer

Gutiérrez encendió motores en la segunda posición junto al piloto de Williams, George Russell, quien consiguió la Pole Position; sin embargo, rápidamente se hizo del primer lugar al superar al británico en la arrancada.

"Estoy muy contento con el resultado. Sabía que era muy importante clasificar adelante para lograr el podio. Además tuve una muy buena arrancada que fue clave para ponerme como líder de la carrera", explicó Esteban.

YES!!! 🙌 P3 for @EstebanGtz at the #VirtualGP, awesome drive! 👏 And a brilliant P6 finish for @antdavidson, too!

We enjoyed that 😄 What did you think? pic.twitter.com/3um5Ca8Wha

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) May 10, 2020