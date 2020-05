Henry Cejudo noquea y sorprende con el anuncio de su retiro

De forma contundente, Henry Cejudo defendió su cinturón de campeón mundial de peso gallo del UFC con un nocaut sobre Dominick Cruz, y al final del combate sorprendió al mundo con el anuncio de su retiro de las Artes Marciales Mixtas, en la pelea semifinal de la función UFC 249.

Con un rodillazo directo a la cabeza "Triple C" se fue encima de Cruz quien cayó a la lona y el referee decidió detener el combate en el segundo round al ver que Dominick no tuvo respuesta.

De esta manera, Cejudo selló su sexta victoria consecutiva y se despidió de las Artes Marciales Mixtas (MMA) en la VyStar Veterans Memorial Arena en Jacksonville, Florida.

"Estoy contento con mi carrera, he hecho suficiente por el deporte, quiero alejarme y disfrutar. Tengo 33 años, tengo una novia que me esta viendo desde casa, quiero formar una familia. He trabajado desde los 11 años para estar aquí. Hoy me estoy retirando. Gracias", dijo Cejudo tras el combate.

