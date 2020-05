Surfista se salva de ataque de tiburón a puñetazos

Dylan Nacass, surfista francés, se libró de un ataque de tiburón en Melbourne, Australia, a puñetazos, por lo que sufrió algunas leves heridas.

“Ser mamá me ayuda a ser mejor deportista”: Paola Espinosa

Henry Cejudo noquea y sorprende con el anuncio de su retiro

El canal 9News de Australia compartió una grabación el sábado del incidente y habló con el joven de 23 años, quien declaró: “le metí un puñetazo y se quedó en mis piernas. Lo hice dos veces y se fue”.

De acuerdo con información de la agencia AFP, Matt Sedunary residente de la zona, ayudó a Nacass y su amigo, aunque en un principio pensó que el joven sólo estaba bromeando. "Comenzó a gritar, honestamente al principio pensé que bromeaba con sus amigos, pero no podía dejarle solo, cualquiera hubiera hecho lo mismo", declaró.

A surfer's told how he fought off a shark claiming he punched it in the head after it bit him. The swell looked calm, but Dylan Nacass was screaming after the shark latched onto his leg then followed him towards shore. https://t.co/TWh1KQycs4 #7NEWS pic.twitter.com/807OB8CkQ2

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) May 9, 2020