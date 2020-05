El día que Michael Jordan lloró desconsoladamente

El documental ‘The Last Dance’ nos ha mostrado diversos aspectos de Michael Jordan y los Bulls de Chicago que desconocíamos, pero en el capítulo 8 pudimos ver el lado mas vulnerable del ex basquetbolista.

El padre de Michael, James Jordan, murió en julio de 1993, tras ser asaltado. Este hecho afectó mucho a la estrella de la NBA por lo que se retiró del basquetbol por primera vez y se dedicó a jugar baseball.

MJ regresó con los Bulls a mediados de la temporada 1994 y 1995, pero para la siguiente campaña llegó a la final con los Sonics de Seattle. El sexto juego se disputó el 16 de junio de 1996, Día del Padre, por lo que encuentro fue muy emotivo para él.

Chicago se impuso 87-75 y ganó su cuarto título tras llevarse la serie 4-2. Sin embargo, en esa ocasión Michael Jordan sufrió más la ausencia de su padre que la alegría de ganar otro campeonato de la NBA; ya que en los anteriores siempre estuvo acompañado por James.

Tras concretarse el triunfo, Michael Jordan se fue al vestidor y se tiró al sueño y empezó a llorar. Esa imagen es muy conocida pero nunca se había visto el video con audio.

En ‘The Land Stand’ se pueden ver estas imágenes y aunque en un principio no se aprecia bien el llanto por la música de fondo, en redes sociales se difundió la grabación con el audio íntegro, en el que se aprecia como Michael se “rompió”.

😢 This scene had us in tears. We have never heard the audio of MJ crying from this 24-year-old footage. #TheLastDance pic.twitter.com/1fUbzGRZYa

— Ballislife.com (@Ballislife) May 11, 2020