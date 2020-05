Futbolista italiano fallece a los 19 años

El futbolista italiano Andrea Rinaldi, canterano del Atalanta y que jugaba cedido en el Legnano, falleció este lunes a los 19 años a causa de un aneurisma cerebral mientras entrenaba en su jardín, confirmó el club italiano de la Serie A.

"Toda la familia del Atalanta está profundamente conmovida por el dolor de la familia y del Legnano por la desaparición de Andrea Rinaldi. Igual que en el campo siempre fuiste el último en rendirte, esta vez también luchaste con todas tus fuerzas para no volar demasiado pronto. Pero esa amable sonrisa siempre permanecerá viva en el corazón de aquellos que han tenido la suerte de conocerte. Adiós, Andrea", señala el comunicado del Atalanta.

President Antonio Percassi and the whole Atalanta family offer Andrea #Rinaldi's relatives and A.C. #Legnano their deepest and most sincere condolences.

Ciao Andrea…

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 11, 2020