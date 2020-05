'La gente necesita ponerse en movimiento': Rodrigo Garduño

Una buena manera de sobrellevar el aislamiento por la pandemia del coronavirus a nivel mundial es el ejercicio. Y Rodrigo Garduño, ex futbolista profesional y creador de la marca 54D, es uno de los máximos promotores de esta actividad porque “hoy, más que nunca, la gente necesita ponerse en movimiento”.

Cortesía

“El deporte es necesario en cualquier etapa de nuestra vida, mucho más cuando estás encerrado en cuatro paredes. Hoy la gente está como león, tiene mucha angustia, ansiedad, depresión, pensamientos negativos. La vida está siendo muy complicada, están perdiendo sus trabajos, sus negocios, su dinero, sus relaciones, de ahí la importancia de ponerse en movimiento”, afirmó Garduño.

Cortesía

-¿En qué ayuda el ejercicio en esta situación de confinamiento?

Cortesía

“Si no te mueves, te mueres, y cuando uno hace deporte a esos niveles genera dopamina, endorfina, oxitocina a altos niveles que provoca que se ponga en balance lo negativo con lo positivo y de esta manera pueda estabilizar sus emociones y pensamientos para que no los arrastre esta situación y en lugar de ser una víctima más y estar encerrado en su casa, acostado, tapado, viendo la tele, ponerse en movimiento le hace pensar y ser mucho más positivo en estos momentos tan complicados”.

Cortesía

-¿Qué es 54D?

Cortesía

"Es una marca deportiva que tiene ya más de ocho años en México, somos la marca más antigua de fitness que hay en México. Es un programa de transformación humana durante 54 días ininterrumpidos. Son nueve semanas en que la gente se inscribe con nosotros y es lo más parecido a una universidad donde la gente entra para transformar la manera en que se siente y se ve. Es un programa deportivo pero trabajamos mucho la parte mental y emocionalvpara ayudar a la gente a mejorar su autoestima, seguridad y confianza, crear empoderamiento humano”.

Cortesía

“Toda mi vida fui un atleta de alto rendimiento, aunado a los cursos de desarrollo personal que impartí por más de cinco años de ayudaron a crear un programa que puede fortalecer a la gente justo en las dos áreas”, Rodrigo Garduño

-¿Por qué decidiste implementar un programa de este tipo?

Es un programa que tiene como objetivo cambiar la vida de las personas. / Cortesía

Por la necesidad de ayudar, de saber que hay mucha gente allá afuera que quiere un cambio real, que ha estado en gimnasios tradicionales sin lograr cambios y está desesperada por poder tener éxito en sus rendimientos corporales, emocionales y mentales. Y esa necesidad de aportar y ayudar de acuerdo a todos los conocimientos que traigo de manera deportiva, y sumados a los de desarrollo personal que tengo desarrollé un programa para ayudar a la gente a lograrlo”.

Cortesía

-¿Cómo has dado seguimiento a las personas inscritas en 54D en esta situación de encierro?

Cortesía

“La manera en que decidimos seguir fue abrir nuestro entrenamiento en mi Instagram en @Ro54d y el resultado fue que se convirtió en algo viral y ahora somos el movimiento más grande de fitness a nivel mundial. Son entrenamientos en vivo a las 10:00 am hora de México y se queda grabado en mi Instagram 24 horas. Más de 30-35 mil personas se conectan en vivo a hacerlo conmigo y al término del día son más de 200, 250 mil aparatos que estuvieron conectados el entrenamiento durante el día. Tenemos más de 300 jugadores profesionales entrenando con nosotros como Blaise Matuidi, Juan Cuadrado, James Rodríguez, David Ospina, Edwin Cardona, Adrián Fernández, entre otros.

Cortesía

-¿Qué mensaje le mandas a la gente para motivarlos a hacer ejercicio?

“Quiero invitarlos a que se sumen con nosotros, es importante, es el momento de crear salud mental y emocional, que nos se dejen vencer por esta situación, es completamente gratis, no hay pretexto así que a ponerse los tenis con la mejor actitud y a ponerse entrenar”.

-¿Cómo fue tu etapa como jugador de futbol profesional?

“Jugué 11 años, inicié en el Necaxa, ahí crecí desde los 12 años de edad hasta los 19, ahí hice todo mi proceso formativo en Fuerzas Básicas. A los 16 años tuve una convocatoria a la selección sub 17. Cuando regresé me promovieron a reserva profesional del Necaxa y a los 17-18 años estuve firmado con la primera división. Jugué con el Necaxa hasta los 19 años, de ahí me mandaron a Morelia dos años, luego me fui a Cuautla y pasé por los Lobos BUAP de la Liga de Ascenso y después terminé mi carrera en Santiago de Chile”.

23

Mil personas han transformado su modo de vida y pensamiento con el programa 54D, según datos de Rodrigo Garduño

10

De la mañana, hora en que la gente se puede unir a la transmisión en vivo de las rutinas de ejercicio en la cuenta de Instagram: @Ro54d