Layún, conforme con lo que hizo en Selección

El mexicano Miguel Layún, no reprocha el no haber sido convocado a los últimos llamados de la Selección mexicana.

Mencionó estar conforme con lo demostrado en el combinado nacional, a pesar de no ser la manera en la que le hubiera gustado dejar la Selección.

"Si no me toca volver a vestir la camiseta me voy satisfecho con lo que hice, no son las formas que uno quisiera, pero tengo entendido que está todo claro".

"Mientras deportivamente yo siga mostrando el nivel que tenía, que me parece estaba en un crecimiento o retomando el nivel que otros momentos de mi carrera mostré, me van a acercar", dijo a Fox Sports.

Layún fue parte de una supuesta fiesta en un antro de Nueva York, en uno de los procesos de Gerardo Martino, técnico del tricolor. Aunque los jugadores mencionaron que se trataba de un 'brunch'.

"Ha sido difícil esa situación, poco he platicado acerca del tema porque fue muy incómodo por cómo se gestionó todo y se informaron cosas que no fueron así".

"Hablé con la gente que tenía que hablar como Gerardo Martino y Yon de Luisa (presidente de la FMF). Está en teoría entendida la postura de ambos, saben que soy una persona que cuando pienso algo lo expreso y a veces eso también genera inconformidad", dijo.