Sigue la eLiga MX: ¿Dónde y a qué hora ver los duelos de este lunes en la décima jornada?

Este lunes comienza la décima jornada de la eLiga MX, con tres compromisos en disputa en FIFA 20.

Toluca vs Atlas, Tigres vs Juárez y Monarcas vs Querétaro serán los duelos para arrancar la décima fecha del campeonato virtual.

Club León es el líder de la clasificación con 23 puntos, seguido del Atlético San Luis, con 20 unidades.

El torneo de FIFA 20 se disputa debido a la suspensión del Clausura 2020 por el coronavirus.

Los partidos de este lunes

Toluca y Atlas se verán desde las 14:00 horas, con la transmisión de TUDN.

Mientras, a las 14:30 horas jugarán Tigres contra FC Juárez, también con transmisión de TUDN.

El último partido de este lunes es el Monarcas vs Querétaro, a través de las pantallas de TV Azteca.

Los ocho primeros puestos de la clasificación están ocupados por León, San Luis, Pachuca y Santos Laguna.

América, Toluca, Monterrey y Morelia completan la tabla de los ocho primeros.

Así se jugará toda la fecha 10 de la eLiga MX

La fecha diez de la eLiga MX continuará este martes, con los duelos Chivas vs Monterrey, León vs Pumas y Xolos vs Pachuca.

El miércoles se completa la fecha con los choques Santos Laguna vs Necaxa, Club América vs Cruz Azul y Atlético San Luis vs Puebla.

El líder goleador del campeonato virtual sigue siendo Nicolás Sosa, del León, con 32 goles marcados.

La mejor defensiva es la de los Tuzos, con apenas 10 goles recibidos.