Evander Holyfield toma con humor meme sobre cubrebocas

Con la nueva tendencia de usar cubrebocas como medida para evitar un contagio de Covid-19, los memes y burlas no se hicieron esperar al respecto y uno de los blancos fue el ex campeón mundial de los pesos completos Evander Holyfield.

En redes socialaes comenzó a circular un meme donde se ve el rostro de “The Real Deal” con un cobrebocas mal puesto, lo que hace alusión a la mordida que Mike Tyson le propinó en una pelea que tuvieron en los años 90, razón por la cual no se lo puede poner.

Why does everyone act like I only have one ear 👂🏿😷🤔#besafe @MikeTyson 🤷🏿‍♂️ pic.twitter.com/WuwOmnT0hN

— Evander Holyfield (@holyfield) May 12, 2020