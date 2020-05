'Quiero aprender todo de Smith y Collins, los mejores': Isaac Alarcón

El joven mexicano Isaac Alarcón tendrá la oportunidad de probar sus habilidades con los Dallas Cowboys para obtener un lugar en el roster definitivo del equipo de la estrella solitaria para la temporada 2020-21.

Su posición es tackle ofensivo y sabe que no será fácil, por lo que su primer objetivo será aprender todo de Tyron Smith y La’el Collins, titulares de Vaqueros y a quienes considera los mejores.

“Quiero llegar y aprenderle todo a ellos, absorber todo ese conocimiento que tienen, saber por qué son los mejores, qué hacen para serlo, darme cuenta de todo eso, aprenderlo y transmitirlo acá para que no nada más yo, sino que otros mexicanos también puedan estar ahí”, afirmó.

¿Cómo tomaste la noticia de que los Vaqueros te eligieron para probarte con ellos?

— Como te podrás imaginar, bien contento, agradecido con Dios por esta oportunidad. Ya mi familia y yo lloramos, gritamos. Ya me está cayendo más el 20.

¿Quién te llamó?

— Estaba en mi casa en Monterrey con mi familia y me marcó el vicepresidente de los Cowboys, Stephen Jones, y me dijo: “Isaac, te felicitamos por tu desempeño, por el trabajo que hiciste en la academia. El señor Jerry Jones se disculpa por no estar aquí atendiéndote pero queremos que te traslades a las instalaciones para que puedas conocer a tus coaches, a los jugadores”. Fue muy agradable, me recibió cálidamente.

Otra cosa que te ayudó a ser visto por los Cowboys fue tu participación en el programa International Pathway, ¿cómo llegaste ahí?

— Máximo González (también jugador) estuvo en ese programa en 2019 y ahí les empezó a hablar de mí. Tuve la oportunidad de conocer a Máximo en 2018 en el equipo de los Borregos Salvajes y él fue quien les dijo quién era yo, cuánto pesaba, cuánto medía, les pasó mi contacto, mis videos y así nos empezamos a acercar. En 2018, vinieron a Monterrey a visitarme y me extendieron la invitación. Así es como pude ir.

“El consejo que les doy es que depositen sus sueños en manos de dios y él se encargará del resto”, Isaac Alarcón

¿Cómo es el nivel de juego en ese programa?

— Es otro nivel. Desde que llegamos nos presentaron con nuestros coaches, me tocó con un ex NFL de los Falcons. Todo es diferente, desde el programa de pesas, el de coaches, los nutriólogos, los suplementos que te dan. Imagínate, aumenté diez kilos de pura masa muscular en dos meses.

¿Te has imaginado enfundado en el uniforme de los Vaqueros y tratando de evitar que los defensivos le lleguen a Dak Prescott?

— Claro, todos los días antes de dormir estoy con eso en la mente nada más. Me quita el sueño, se me va pero tengo que relajarme, alivianarme, porque pues tengo que estar seguro de lo que estoy representando, tienes que creértela

¿Cómo te ayudó en tu desarrollo haber jugado para los Borregos Salvajes del Tec?

— Borregos es el mejor programa de futbol americano en México. Nuestros coaches están bien preparados, se toman el tiempo todos los años de recibir clínicas de equipos de División 1. Las instalaciones de nuestro equipo las considero las mejores de todo México y eso me ayudó a crecer bastante como atleta.

Los Dallas Cowboys aun no anuncian la fecha de inicio de sus prácticas, mientras tanto, Isaac sigue ejercitándose en su casa en Monterrey, Nuevo León. “Tengo que seguir entrenando, preparándome para estar listo en el momento que reciba la llamada para trasladarme allá. No puedo desperdiciar ni un día ni descuidarme”, dijo.

21

Años tiene Isaac Alarcón quien se formó con el equipo de los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey

60

Será el número que utilizará Isaac en las pruebas con los Cowboys