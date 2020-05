Zlatan comparte visión de Michael Jordan para ser un ganador

Al sueco Zlatan Ibrahimovic le está gustando el documental sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls “The Last Dance”, tan es así que comparte la forma en que MJ trataba a sus compañeros, como se explica en uno de los capítulos, ya que así son los ganadores.

"Es bueno ver 'The Last Dance'. Ahora entienden qué significa jugar con un deportista ganador. Te guste o no. Si no te gusta, entonces no practiques deporte", escribió Ibrahimovic en sus redes sociales.

De acuerdo a la forma de pensar de “Air”, es necesario que el líder de un equipo sea extremadamente exigente, hasta llegar a ser muy agresivo, con tal de que sus compañeros le sigan y se plasme en un equipo ganador.

Sus propios compañeros en los Bulls aseguran que en esos momentos se sentían muy presionados por Jordan, pero admitieron que, al mismo tiempo, esa actitud contribuyó a forjar una de las dinastías más exitosas de la historia del deporte, con seis títulos de la NBA ganados entre 1991 y 1998.

Nice to see The Last Dance.

Now you see how it is to play with a Winner.

Either you like it or not.

If not then dont play the game. pic.twitter.com/w2gDvuM4gY

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 12, 2020