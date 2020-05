Se enfoca Layún en masa muscular durante pandemia

La pandemia por el Covid-19 puso a todo el mundo a prueba. En el caso de Miguel Layún, tuvo que emplearse más en la masa muscular.

En una entrevista para las redes sociales del club, el jugador dijo que aunque no le gusta poner peso a los entrenamientos, se tuvo que adaptar.

"Nunca me gustó hacer pesas, creo que se puede notar. No soy de hacer mucha masa muscular, no me siento cómodo. En las posiciones en las que juego me gusta ser ligero".

"Pero he encontrado el gusto en esta cuarentena de hacer pesos porque ante la falta de tanto ejercicio si no hago fuerza, la masa muscular la pierdo muy rápido y he tenido que hacer énfasis en esa parte", mencionó.

El mexicano dijo que ha aprovechado la pandemia para estar más con la familia, sin embargo, extraña entrenar y atender sus negocios, además de sus compañeros de profesión.

La Pandilla aún sigue entrenando desde casa. El torneo mexicano está cerca de regresar aunque todavía no hay una fecha programada.