Gobierno mexicano y narcos amenazaron a De la Hoya en pelea vs Chávez

El promotor Oscar de la Hoya reveló en una entrevista con Yahoo Sports que en el tiempo que enfrentó a Julio César Chávez, recibió presiones del gobierno mexicano y de cárteles de la droga para que no venciera al ídolo mexicano.

“Tuve tíos que estaban en mi contra, cuando peleé con Chávez. Me decían: ‘cómo puedes vencer a nuestro héroe’. Pueden imaginar la presión que yo sentía. Pero poniendo eso de lado, el gobierno de México me amenazó con que si yo usaba un parche con la bandera mexicana en mis shorts, que yo estaba acostumbrado a subir con la bandera de México y de Estados Unidos, no me dejarían entrar nunca más (lo usó en las dos peleas). Incluso tengo la carta, firmada por el presidente (en ese entonces Ernesto Zedillo)”, reveló el ahora promotor de Saúl “Canelo” Álvarez a Kevin Iole.

De la Hoya y Chávez se enfrentaron por primera vez el 7 de junio de 1996 donde el “Golden Boy” se impuso por nocaut técnico en el cuarto round. La segunda edición de esa rivalidad se dio el 18 de septiembre de 1998 y de nueva cuenta Oscar se impuso al “Gran Campeón Mexicano”.

Además de las presiones de las autoridades mexicanas, De la Hoya contó que en una ocasión, miembros de un cártel de la droga mexicano se presentaron en su campamento de “Big Bear” para amenazarlo en caso de ganar a Julio.

“Los cárteles, por Chávez, por la importancia que tuvo, fueron a mi campo de entrenamiento en Big Bear y me amenazaron, que si yo ganaba, quién sabe qué hubiera pasado, así que imagina la presión… simplemente fue una locura. Esa noche (la noche de la pelea) yo estaba más concentrado que nunca en mi vida”, recordó el ex campeón mundial.

Después de los dos duelos ante Chávez, De la Hoya siguió peleando 10 años más. Su última pelea fue el 6 de diciembre del 2008 cuando fue noqueado por el filipino Manny Pacquiao. Dejó un récord de 39 victorias, con 30 nocauts por 6 derrotas.

